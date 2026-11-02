Eurazeo va gérer la Lighthouse Initiative lancée par Bank of America

Eurazeo annonce que la Sustainable Markets Initiative (SMI) et Bank of America ont lancé la Lighthouse Initiative, une enveloppe d'investissement dédiée au développement et au déploiement à grande échelle de solutions en faveur de la nature et de la biodiversité.

Gérée par Eurazeo dans le cadre de son fonds Future Industries Fund III, la Lighthouse Initiative concrétise la vision de la Sustainable Markets Initiative et vise à mobiliser des capitaux privés pour financer des projets liés à la nature et à la biodiversité à l'échelle mondiale.

Bank of America et Eurazeo sont les investisseurs fondateurs de la Lighthouse Initiative, lancée le 23 septembre avec un total de 40 MUSD d'engagements financiers. Cette initiative est conçue pour accueillir de nouveaux investissements en réunissant des partenaires supplémentaires.

L'initiative réalisera des prises de participation minoritaires dans des plateformes de développement de projets et dans certaines entreprises proposant des solutions reposant sur des technologies innovantes, aussi bien sur les marchés développés que sur les marchés émergents.

Elle s'inscrit dans le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal. Chaque investissement devrait contribuer à au moins l'un de ses objectifs, notamment la cible 3, dite "30x30", qui prévoit la conservation et la gestion d'au moins 30% des zones terrestres, des eaux intérieures et des espaces côtiers et marins de la planète d'ici à 2030.

La Lighthouse Initiative sera gérée par l'équipe Future Industries d'Eurazeo, qui investit à l'échelle mondiale dans les industries durables. Les investissements feront l'objet d'un suivi dans le cadre du dispositif de mesure d'impact d'Eurazeo, enrichi d'indicateurs spécifiques à la biodiversité, notamment une évaluation de l'empreinte sur la biodiversité.