Eurazeo soutient la nouvelle phase de développement d'Excelya
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 18:10

Eurazeo annonce rejoindre Excelya en tant qu'investisseur de référence aux côtés de son management pour accompagner l'essor du spécialiste européen de la recherche clinique et soutenir ses ambitions de croissance externe.

Excelya vise à accélérer son expansion européenne et à renforcer sa position auprès des laboratoires pharmaceutiques de taille intermédiaire, avec pour objectif de devenir le leader européen du développement clinique. Le Groupe entend poursuivre ses investissements en IA et en automatisation afin d'optimiser les essais, améliorer la qualité des données et accroître l'efficacité opérationnelle.

'La trajectoire et les valeurs d'Excelya résonnent pleinement avec notre stratégie d'investissement responsable', a commenté Valérie Ducourty, Managing Director Eurazeo - Flex Financing.

