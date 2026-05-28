Eurazeo s'offre le danois T1A Group

La société de gestion a pris une participation majoritaire dans l'un des leaders européens du reconditionnement informatique, marquant son premier investissement au Danemark.

Eurazeo passe la vitesse supérieure en matière d'investissement durable. Au travers de son fonds dédié Eurazeo Planetary Boundaries Fund (EPBF), la société de gestion a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans T1A Group, un acteur de référence en Europe dans la gestion de fin de vie des équipements informatiques (IT Asset Disposition - ITAD).

Cette opération stratégique intervient un peu plus d'un an après le lancement du fonds EPBF, dont il constitue le troisième investissement et le tout premier sur le marché danois.

Structurer un géant européen de l'ITAD

Fondé en 2001, T1A Group affiche un historique solide de croissance rentable et d'excellence opérationnelle. L'entreprise traite et reconditionne chaque année plus de 250 000 équipements informatiques (ordinateurs portables, serveurs, matériels réseau) issus des parcs d'entreprises, offrant une réponse concrète à la prolifération des déchets électroniques.

L'entrée d'Eurazeo au capital vise à franchir un cap. Le fonds EPBF prévoit de soutenir le développement de T1A à la fois par croissance organique et par une stratégie de croissance externe ciblée. L'ambition affichée est de créer le leader européen incontournable du secteur en élargissant l'empreinte géographique de l'entreprise, en particulier vers des marchés clés comme l'Allemagne, le Benelux, le Royaume-Uni et la France.

Pour mener à bien cette feuille de route, le fondateur de T1A, Peter Hemicke, conserve ses fonctions opérationnelles et reste actionnaire aux côtés d'Eurazeo.