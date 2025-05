Eurazeo résiste au premier trimestre, impact "limité" des droits de douanes américains

William Kadouch-Chassaing à Paris, le 7 mai 2024. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La société d'investissement Eurazeo a annoncé jeudi une hausse de ses actifs gérés de 7% sur un an, à 36,8 milliards d'euros au premier trimestre, qualifiant au passage de "limité" l'impact de potentiels droits de douanes américains sur son portefeuille de sociétés.

"Nous avons un bon premier trimestre dans un contexte (...) devenu plus incertain", a déclaré lors d'une conférence de presse téléphonique l'un des deux coprésidents du directoire, William Kadouch-Chassaing.

"L'impact sur les revenus des sociétés" du portefeuille "qui pourraient être affectées par l'application de droits de douanes", brandis par Donald Trump, "est assez faible", a continué le dirigeant.

Les entreprises "susceptibles de connaitre un impact direct, moyen ou modéré, représentent moins de 5% de la valeur du portefeuille net", précise la société dans un communiqué, compte tenu de leurs zones d'activités centrées sur l'Europe et les services.

"Si le monde rentre dans une période où il y a de la récession technique dans certaines zones, à commencer par les Etats-Unis, il y aura un petit ralentissement global des revenus des entreprises dans le monde et pas spécifiquement dans le portefeuille" d'Eurazeo, a cependant prévenu M. Kadouch-Chassaing.

Le groupe français gère des sommes qui lui sont confiées par ses clients investisseurs institutionnels (assureurs, banquiers, fonds de pensions...), particuliers fortunés mais aussi issus de son propre bilan.

Ce montant est investi au capital d'entreprises (start-up ou plus grands groupes) qu'Eurazeo accompagne dans leur développement. Après quelques années, la société revend ses parts, espérant une plus-value.

La société de gestion, qui a également une activité de prêteur, se rémunère par des commissions et une partie de l'éventuelle plus-value.

Elle a vendu entre janvier et mars pour 231 millions d'euros d'actifs, 43% de moins qu'en 2024 à la même période, et investi 785 millions d'euros, près de deux fois plus qu'au premier trimestre 2024.

La société a par ailleurs levé 944 millions d'euros auprès de ses clients, quatre fois plus que début 2024, principalement en capital-investissement et en dette privée.

Eurazeo avait annoncé début mars une perte nette de 430 millions d'euros en 2024, pénalisée par l'ajustement à la baisse de la valeur de son portefeuille de sociétés.

Cette perte traduit une écriture comptable, pas un flux d'argent, les commissions de gestion continuant de rentrer dans les caisses d'Eurazeo.