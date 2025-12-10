Eurazeo prend une participation majoritaire dans Water Direct
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 09:02
Basée à Colchester, Water Direct propose des solutions "établissant de nouveaux standards pour maintenir un accès ininterrompu à l'eau claire, que ce soit pendant des travaux de maintenance planifiés, ou en cas d'incidents imprévus".
Ses services comprennent le transport d'eau potable par camion-citerne, la logistique et la fourniture d'eau en vrac et en bouteille, la location d'infrastructures mobiles, ainsi que la solution WaterTight pour les clients commerciaux.
Par ce 8e investissement de son équipe Infrastructure, Eurazeo contribuera à la prochaine phase de développement de Water Direct, en accélérant notamment l'expansion de sa flotte et de son réseau logistique, tout en renforçant ses capacités digitales.
Valeurs associées
|54,5000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
