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Eurazeo-Premier closing du fonds Eurazeo PME V
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 08:48

Eurazeo SE EURA.PA :

* ANNONCE LE PREMIER CLOSING DE SON FONDS EURAZEO PME V, AVEC PLUS D'UN MILLIARD D'EUROS D'ENGAGEMENTS SÉCURISÉS

Texte original nNDL1MqBX7 Pour plus de détails, cliquez sur EURA.PA

(Rédaction de Gdansk)

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