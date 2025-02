Eurazeo: participation majoritaire dans Aquardens information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 18:07









(CercleFinance.com) - Eurazeo fait savoir que son équipe Real Estate a fait l'acquisition d'une participation majoritaire dans l'opérateur italien du parc thermal Aquardens.



Cette opération constitue le premier investissement du fonds EZORE lancé en décembre 2024.



Cette acquisition illustre la stratégie et l'ambition du fonds visant à soutenir les sociétés à haut potentiel qui gèrent et exploitent leurs propres actifs immobiliers en créant de la valeur pour l'entreprise dans son ensemble.



' Nous sommes très heureux d'annoncer cet investissement dans Aquardens

qui, grâce à l'expertise et à l'expérience de son équipe dirigeante, est devenu le leader des parcs thermaux en Italie. Cet investissement constitue une première transaction idéale pour la stratégie EZORE', ont commenté

Riccardo Abello et Pierre Larivière, Co-Heads Real Estate d'Eurazeo.







