Eurazeo: partenariat stratégique avec Metrobloks information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 08:57









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce, via son nouveau fonds EZORE, un partenariat stratégique de 100 millions d'euros avec Metrobloks, un développeur et opérateur américain de data centers hautement connectés dans les zones métropolitaines.



'Metrobloks réunit une équipe d'experts chevronnés du secteur ayant développé ensemble plus de 15 GW de capacité de data centers dans le monde, y compris en Europe dans des villes comme Londres, Madrid et Francfort', précise la société d'investissement.



Cette collaboration vise à développer des data centers de nouvelle génération situés en périphérie des centres-villes en Europe, afin de fournir des infrastructures essentielles dédiées aux applications à faible latence dans les domaines de l'IA et du cloud.





Valeurs associées EURAZEO 71,5000 EUR Euronext Paris +0,07%