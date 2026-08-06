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Eurazeo négocie avec Partners Group pour céder le contrôle d'Aroma-Zone
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 08:17
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Le groupe d'investissement français Eurazeo EURA.PA a annoncé jeudi être entré en négociations exclusives avec le gestionnaire d'actifs suisse Partners Group

PGHN.S sur sa participation dans Aroma-Zone, une marque de beauté naturelle, de bien-être et de soins.

Selon un communiqué, dans le cadre de la transaction, Eurazeo Capital IV et ses affiliés céderaient leur participation actuelle dans Aroma-Zone, tandis qu'Eurazeo Capital V et ses affiliés réinvestiraient aux côtés de Partners Group, qui deviendrait l'actionnaire majoritaire.

L'opération générerait environ 576 millions d'euros de produit brut au bénéfice du bilan d'Eurazeo, a précisé le groupe.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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