Eurazeo : menace d'enfonce le récent plancher des 39,75E
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 15:57
Le titre a inscrit un plus bas depuis début novembre 2020 : le prochain soutien long terme se dessine vers 38E et remonte à mai 2020.
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