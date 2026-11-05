Eurazeo : les actifs sous gestion dépassent 40 milliards d'euros à fin septembre

(Zonebourse.com) - Eurazeo affiche des actifs sous gestion (AUM) en hausse de 8% sur 12 mois, à 40,4 MdsEUR sur les neuf premiers mois de l'année 2026. Ils sont portés par des AUM pour compte de tiers (Limited Partners et clients particuliers) en progression de 12%, à 31,5 MdsEUR, dont 6,3 MdsEUR de drypowder.

Sur cette période, les AUM provenant du bilan, comprenant le portefeuille d'investissement inscrit au bilan du groupe (7,1 MdsEUR) et les engagements non tirés du bilan d'Eurazeo dans les fonds du groupe (1,8 MdEUR), ont reculé de 5% sur un an, poursuivant ainsi leur diminution de leur poids conformément aux objectifs à moyen terme du groupe.

Revenus : forte progression des commissions et des commissions de performance

En revanche, les actifs sous gestion générant des commissions se sont accrus de 6% à 29,5 MdsEUR, dont une hausse de 13% pour le compte de tiers sur un an. Les commissions de gestion ont augmenté de 6%, à 322 MEUR (dont une hausse de 14% pour les tiers), et les commissions de performance ont progressé de 58%, à 16 MEUR.

Collecte : cap maintenu sur plus de 4,5 MdsEUR en 2026

Au cours des 9 premiers mois de 2026, la collecte s'est élevée à 2,8 MdsEUR, contre 3,2 MdsEUR sur la même période en 2025. Elle est portée par une dynamique solide des activités de private debt et de private equity. Le groupe anticipe, pour l'ensemble de l'année 2026, une collecte supérieure à 4,5 MdsEUR.

"Notre plateforme européenne de gestion d'actifs confirme sa dynamique : la collecte reste soutenue et s'internationalise toujours davantage. Les transformations engagées depuis 2023 portent leurs fruits et nous positionnent comme le leader européen du mid-market des marchés privés", a souligné le directeur général d'Eurazeo Christophe Bavière.

"Ces fondations solides nous permettent aujourd'hui d'aller plus loin : mon ambition est de changer d'échelle, d'achever notre bascule vers un modèle asset-light en réduisant le poids du bilan, et de poursuivre notre politique de retour aux actionnaires", poursuit-il.

Politique actionnariale : 320 MEUR redistribués entre dividendes et rachats d'actions

En 2026, Eurazeo procédera à une distribution totale d'environ 320 MEUR :

- l'Assemblée Générale 2026, tenue le 6 mai, a approuvé le paiement d'un dividende ordinaire de 2,92 EUR par action, soit une nouvelle hausse de 10% par rapport à 2025 (2,65 EUR). La distribution a représenté environ 200 MEUR, un montant quasi stable par rapport à l'année précédente sous l'effet relutif des rachats d'actions ;

- au cours des 9 premiers mois de 2026, le gestionnaire d'actifs a racheté environ 3% du capital pour environ 92 MEUR. Le programme de rachats d'actions pour annulation porte sur environ 4% du capital sur l'ensemble de l'année 2026, pour un montant d'environ 120 MEUR.

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