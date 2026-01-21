 Aller au contenu principal
Eurazeo investit dans PCG Power
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 15:03

Eurazeo indique avoir co-dirigé un tour de financement de série B finalisé avec succès par PCG Power, entreprise chinoise qui évolue dans le secteur des solutions d'énergie propre distribuée pour les acteurs commerciaux et industriels.

PCG Power a connu une forte accélération en un temps réduit, ayant développé plus de 1 GW de projets commerciaux et industriels. Ce financement soutiendra son expansion internationale et accélérera le déploiement mondial de sa plateforme.

"La production et le stockage d'énergie entrent dans une phase de forte croissance, la Chine jouant un rôle clé grâce à sa chaîne d'approvisionnement de premier plan pour les composants matériels qui sous-tendent ces actifs", estime Eurazeo.

Ce tour de financement a été mené conjointement par Eurazeo et par Aramco Ventures, filiale du géant pétrolier saoudien Aramco, auxquels se sont joints Longi, Yiyan Capital, et un investissement supplémentaire des actionnaires actuels Heda.

Valeurs associées

EURAZEO
49,660 EUR Euronext Paris +1,14%
