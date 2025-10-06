Eurazeo investit dans la cybertech Filigran
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 08:50
'Un an après la précédente, d'un montant de 35 millions de dollars, cette nouvelle levée de fonds démontre la très forte demande des clients pour les solutions de Filigran à travers le monde', souligne la société d'investissement.
Ce financement vise à soutenir et à accélérer la croissance de Filigran ainsi que son expansion vers de nouvelles régions telles que le Pacifique et le Moyen-Orient, avec des implantations prévues au Japon et en Arabie saoudite.
Ce nouveau tour de financement soutient aussi le développement d'OpenGRC, un troisième module de la plateforme Filigran, qui viendra compléter la suite eXtended Threat Management et permettra aux organisations de hiérarchiser leurs risques cyber.
Valeurs associées
|58,3500 EUR
|Euronext Paris
|-1,93%
