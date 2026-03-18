Eurazeo investit auprès du Groupe Pierre Schmidt
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 09:00
Cet investissement est porté par l'équipe Flex Financing d'Eurazeo, qui propose des solutions de financement sur mesure, permettant à des dirigeants-fondateurs de préserver leur contrôle du capital.
"Cette opération permet à la famille Schmidt de se reluer au capital afin de détenir 100% des titres du groupe, poursuivant ainsi l'histoire familiale commencée il y a quatre générations", met en avant la société d'investissement.
Acteur de la charcuterie et des produits traiteurs alsaciens, notamment les tartes flambées, la choucroute, les saucisses et les viandes crues, le Groupe Pierre Schmidt commercialise ses produits en grande distribution via ses marques Pierre Schmidt, Stoeffler et Maison Adam.
Aujourd'hui, cette société est le premier employeur agroalimentaire indépendant de la région avec plus de 800 collaborateurs répartis sur ses quatre sites de production en Alsace (Reichstett, Hoerdt, Weyersheim et Obernai).
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