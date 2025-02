Eurazeo: investissement dans la medtech Germitec information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 08:55









(CercleFinance.com) - Eurazeo indique que le fonds qu'il gère Nov Santé Actions Non Cotées, dédié aux filières de santé en Europe et lancé à l'initiative de France Assureurs et de la Caisse des Dépôts, a finalisé son troisième investissement en Growth Equity dans la medtech Germitec.



Nov Santé Actions Non Cotées agit en tant qu'investisseur lead dans le cadre d'une série B de 29 millions d'euros aux côtés des actionnaires historiques dont Kurma Partners (filiale Venture santé d'Eurazeo), Financière Arbevel, Turenne Capital et la famille fondatrice.



Spécialisée dans la désinfection de haut niveau des sondes d'échographie, Germitec est déjà présente dans plus de 40 pays et vise à s'imposer sur de nouveaux marchés tels que les États-Unis, où elle a obtenu une certification FDA pour son produit phare, Chronos.





