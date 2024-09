Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurazeo: finalise son investissement dans PanTera information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 09:01









(CercleFinance.com) - Le fonds Nov Santé Actions Non Cotées, géré par Eurazeo annonce la finalisation de son second investissement en Growth Equity dans PanTera.



Dans le cadre de cette levée de fonds de 93 millions d'euros, Eurazeo et Kurma Partners, sa filiale Venture santé, prennent une part minoritaire au capital de l'entreprise aux côtés d'EQT, chef de file de l'opération.



PanTera est une entreprise qui a pour objectif de produire de l'Actinium-225 à grande échelle. Le site de fabrication belge devrait être en mesure de fournir un approvisionnement à grande échelle d'ici 2028. PanTera prévoit de produire suffisamment d'Actinium-225 pour pouvoir prendre en charge 100 000 patients par an d'ici 2029.



'Ce radio-isotope présente des caractéristiques particulièrement prometteuses dans la lutte contre le cancer, compte tenu de sa capacité à éliminer plus en profondeur les cellules cancéreuses tout en épargnant, le plus possible, les tissus sains environnants. De nombreux essais cliniques sont en cours dans le traitement de certains cancers et leucémies, notamment les cancers neuroendocriniens et ceux de la prostate' indique le groupe.





