Eurazeo finalise la cession d'Ultra Premium Direct
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 18:12

Eurazeo finalise la cession d'Ultra Premium Direct, leader français de la vente en direct d'aliments pour animaux de compagnie, à Inspired Pet Nitrition.

Cette société est la principale plateforme indépendante de petfood au Royaume-Uni, soutenue par CapVest Partners LLP.

'La transaction génère un retour brut de 2,1x1 cash-on-cash sur l'investissement initial d'Eurazeo, avec environ 138 millions d'euros revenant au bilan d'Eurazeo, au-dessus de sa valeur comptable' précise le groupe.

Valeurs associées

EURAZEO
56,8000 EUR Euronext Paris +1,34%
