Eurazeo finalise l'acquisition d'une participation majoritaire dans Netco

Le groupe d'investissement accompagne le spécialiste européen de la maintenance des systèmes de convoyage, qui poursuit parallèlement son expansion par acquisitions.

Eurazeo annonce la finalisation de l'acquisition, via sa stratégie Capital, d'une participation majoritaire dans le Groupe Netco auprès d'Ardian et de l'équipe de management. Les fondateurs de Netco réinvestissent de manière significative aux côtés d'Eurazeo.

Depuis l'annonce de l'opération en avril 2026, Netco a finalisé trois acquisitions : MLT en France, concepteur et fabricant de systèmes de jonctionnement de bandes transporteuses ; Maferdi au Portugal, spécialiste de la maintenance des systèmes de convoyage ; et Arcabelt en Italie, actif dans les bandes transporteuses en polychlorure de vinyle (PVC) et polyuréthane.

Ces opérations renforcent l'offre de Netco sur l'ensemble de sa chaîne de valeur et étendent son maillage européen. Toutes les autorisations réglementaires et formalités nécessaires à l'acquisition ont été obtenues.