Eurazeo envisagerait le rachat de la société de gestion danoise, Capital Four

(AOF) - Nordic Capital et Eurazeo seraient intéressés par un rachat de Capital Four, la société de gestion danoise spécialisée dans le crédit, affirme Bloomberg cité par Invest Securities. L’agence de presse précise que Tikheau aurait également fait preuve d'un intérêt initial, de même que Janus Henderson qui ne participerait plus au processus. Allianz serait également en train d'étudier une offre. Capital Four gère plus plus de 22 milliards de dollars, contre 36,8 milliards d’euros pour le groupe français.