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Eurazeo en négociations sur sa participation dans Aroma-Zone
information fournie par Zonebourse 06/08/2026 à 08:38
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Eurazeo, à travers sa stratégie Capital, indique être entré en discussions exclusives avec Partners Group concernant sa participation dans Aroma-Zone, une marque de beauté naturelle, de bien-être et de soins fondée par la famille Vausselin en 1999 et accompagnée par Eurazeo depuis 2021.

Depuis 2021, Aroma-Zone a plus que triplé son chiffre d'affaires, porté sa base de clients actifs à plus de cinq millions et initié son développement international en Belgique, en Italie et au Royaume-Uni, d'après le groupe d'investissement.

Le projet de transaction viendrait soutenir la prochaine phase de développement de la société, avec une attention toujours particulière portée à l'innovation et à la poursuite des investissements dans la plateforme omnicanale, afin de développer son empreinte internationale, tout en continuant de renforcer son ancrage en France.

Dans le cadre de l'opération envisagée, Eurazeo Capital IV et ses affiliés céderaient leur participation actuelle dans Aroma-Zone. Eurazeo Capital V et ses affiliés réinvestiraient aux côtés de Partners Group, qui acquerrait une participation majoritaire pour le compte de ses clients.

La transaction proposée générerait environ 576 MEUR de produit brut au bénéfice du bilan d'Eurazeo. Sa réalisation resterait soumise à l'obtention des autorisations réglementaires requises, ainsi qu'aux conditions usuelles de clôture.

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