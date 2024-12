Eurazeo : discussions exclusives en vue de céder ses parts dans Albingia

(AOF) - Eurazeo , à travers sa stratégie Mid-large buyout, est entré en discussions exclusives avec un consortium mené par La financière de Blacailloux (Fiblac), holding de la famille Chamoin, en vue de la cession d’Albingia, acteur de référence en France dans l’assurance de risques d’entreprises. Fiblac mène un consortium également composé des équipes de management, de Krefeld, family office des familles Hermès, et de Fairfax Financial Holdings, société canadienne spécialisée dans l’assurance et réassurance.

Aux termes de cet accord, la société d'investissement cèderait la totalité de sa participation financière de 70% au sein d'Albingia, pour un rendement – dividendes compris – qui s'élèverait à 2,2 fois "cash-on-cash". A l'issue de l'opération, environ 289 millions d'euros de produit de cession reviendraient au bilan d'Eurazeo.

Albingia est présenté comme l'unique acteur indépendant dans l'assurance des entreprises sur le marché français. Elle a collecté plus de 334 millions d'euros de primes en 2023 avec un ratio combiné net de 84% et affiche un bilan de 1,15 milliard d'euros.

La transaction reste soumise à l'approbation des autorités compétentes ainsi qu'à certaines autres conditions, notamment documentaires, et devrait être finalisée au printemps 2025.

