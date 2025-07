Eurazeo: détient 36,8 MdsE d'actifs sous gestion, en hausse de 4% sur 12 mois information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 09:46









(Zonebourse.com) - Eurazeo affiche des actifs sous gestion (AUM) de 36,8 milliards d'euros à fin juin 2025, en hausse de 4% sur 12 mois, dont 27,4 milliards pour compte de tiers (Limited Partners et clients particuliers), en progression de 10% sur 12 mois.



Sur l'ensemble du semestre, la société d'investissement a collecté 2,07 milliards d'euros auprès de ses clients, soit un montant en baisse de 2% à celui levé un an auparavant, dont 1181 millions en private equity (+179%) et 885 millions en private debt (-44%).



Les commissions de gestion d'Eurazeo ressortent à 211 millions d'euros au premier semestre 2025, en hausse de +3% sur un an, et se répartissent entre les commissions de gestion pour compte de tiers en progression de +5% à 153 millions d'euros et les commissions de gestion liées au bilan d'Eurazeo, qui s'établissent à 58 millions d'euros, en baisse de -2% du fait des cessions réalisées et de la baisse des engagements du bilan dans les fonds, en ligne avec la stratégie annoncée fin 2023.





