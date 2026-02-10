Eurazeo-Closing du fonds ESMI II à €175 mlns

Eurazeo SE EURA.PA :
* PREMIER CLOSING DE SON FONDS ESMI II À 175 MILLIONS D’EUROS POUR SOUTENIR L’ÉCO-TRANSITION DU SECTEUR MARITIME
* DÉPASSE L'OBJECTIF INITIAL DE PREMIER CLOSING FIXÉ À EUR 125 MLNS ET REPRÉSENTANT PRÈS DE LA MOITIÉ DE SA TAILLE CIBLE FINALE DE EUR 400 MLNS
* LE FONDS DEVRAIT ACCOMPAGNER ENVIRON 20 À 30 ACTEURS MARITIMES EUROPÉENS
Texte original tinyurl.com/2cu6xyh3 Pour plus de détails, cliquez sur EURA.PA
(Rédaction de Gdansk)
