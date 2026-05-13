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Eurazeo-AUM +7% à fin mars, "rythme soutenu" pour la collecte
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 07:00

Eurazeo EURA.PA a fait état mercredi d'actifs sous gestion (AUM) en hausse de 7% sur un an à fin mars, le groupe d'investissement français citant une collecte soutenue.

Au 31 mars 2026, les AUM se sont établis à 39,19 milliards d'euros, contre 36,77 milliards d'euros un an plus tôt.

Les levées de fonds auprès de ses clients ont également progressé de 11% au premier trimestre, à 1,05 milliard d'euros contre 944 millions l'année dernière.

"Dans le prolongement d’une année 2025 record, la collecte continue sur un rythme soutenu, confirmant notre statut de gestionnaire d’actifs de premier plan", ont déclaré Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing, co-CEOs, dans un communiqué.

Le paiement d'un dividende ordinaire de 2,92 euros par action, soit une nouvelle hausse de 10% par rapport à 2025, a par ailleurs été approuvé, selon le communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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