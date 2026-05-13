Eurazeo continue de grossir et de miser sur la dette privée

( AFP / ERIC PIERMONT )

La société d'investissement Eurazeo a annoncé mercredi une hausse sur un an de 7% de ses actifs gérés à la fin du premier trimestre, à 39,2 milliards d'euros, et reste confiante dans son activité de dette privée, secteur qui connaît des remous aux Etats-Unis

Ce "sont des résultats de bonne facture", a déclaré lors d'une conférence de presse téléphonique l'un des deux coprésidents du directoire, William Kadouch-Chassaing, satisfait de la "bonne exécution" de la feuille de route stratégique de l'entreprise.

"Les taux de défauts restent très faibles dans notre activité de dette privée", a assuré le dirigeant, interrogé sur le sujet.

Les fonds de crédit privé - qui accordent des prêts aux entreprises sans être des banques - font face ces derniers mois à des demandes importantes de retraits d'argent de la part des investisseurs outre-Atlantique, signe d'un manque de confiance dans ces fonds.

Ces demandes ont cependant été stables chez Eurazeo au cours du premier trimestre.

Le groupe français gère des sommes qui lui sont confiées par ses clients investisseurs institutionnels (assureurs, banquiers, fonds de pensions...), particuliers fortunés mais aussi issus de son propre bilan.

Ce montant est investi au capital d'entreprises qu'Eurazeo revend avec une plus-value quelques années plus tard, ou fait l'objet de lignes de crédit.

C'est le cas par exemple de la société Otium Leisure, qui a bénéficié en 2024 d'un financement de 140 millions d'euros de la part d'Eurazeo.

La particularité de cette entreprise? Elle fait partie de la galaxie financière du milliardaire ultraconservateur Pierre-Edouard Stérin.

"Nous ne finançons pas les partis politiques, nous ne finançons personne au titre de ses activités dans le domaine", a souligné M. Kadouch-Chassaing, interrogé sur le sujet.

Mais "il peut y avoir, détenu par tel ou tel, quelques soient ses obédiences et ses préférences personnelles, une ligne de financement dans le cadre de l'activité normale de notre entreprise", a-t-il complété, affirmant ne pas "discriminer" les entrepreneurs "en fonction de ce que pourrait être à la fin leur lien avec telle ou telle politique".

Eurazeo a par ailleurs précisé mercredi avoir vendu entre janvier et mars pour 555 millions d'euros d'actifs, plus de deux fois plus qu'en 2025 à la même période, et investi 915 millions d'euros, 17% de plus qu'au premier trimestre de l'an dernier, principalement en dette privée.

La société d'investissement a levé plus d'un milliard d'euros auprès de ses clients, 11% de plus que début 2025, la aussi majoritairement en dette privée.

Elle avait enregistré une perte de 403 millions d'euros en 2025, très légèrement réduite comparé à celle enregistrée un an plus tôt.