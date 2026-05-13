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ABN Amro : le bénéfice au T1 dépasse les attentes avec la baisse des coûts
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 08:06

Le logo d'ABN AMRO est visible à l'extérieur du bureau de la banque à La Haye

Le logo d'ABN AMRO est visible à l'extérieur du bureau de la banque à La Haye

ABN Amro a ‌publié mercredi un bénéfice trimestriel en hausse de 12% ​sur un an, au-dessus des attentes grâce à une baisse des dépenses, alors que la banque néerlandaise poursuit ​ses efforts de réduction de ses effectifs.

Le bénéfice net pour janvier-mars s'est ​établi à 693 millions ⁠d'euros, alors que les analystes interrogés par ABN Amro ‌tablaient en moyenne sur 569 millions d'euros.

Le revenu net d'intérêts, qui mesure la différence ​entre les intérêts ‌reçus sur les prêts octroyés et les ⁠intérêts que les banques paient sur les dépôts, a grimpé de 5% sur un an pour atteindre 1,64 ⁠milliard d'euros, tandis ‌que les commissions ont progressé de 20% ⁠pour s'établir à 608 millions d'euros.

Les coûts trimestriels ‌sont ressortis en-deçà des attentes, à 1,28 ⁠milliard d'euros, incitant le groupe à revoir à ⁠la baisse ‌sa prévision de coûts annuels de 5,6 milliards à ​environ 5,5 milliards d'euros.

"Le ‌nombre d'équivalents temps plein a diminué de 528 au premier trimestre", a déclaré ​la directrice générale Marguerite Bérard dans un communiqué, ajoutant que le rythme devrait ralentir pour ⁠le reste de l'année.

ABN Amro a indiqué maintenir son projet de supprimer 5.200 emplois à temps plein d'ici 2028 afin de réduire ses coûts.

(Rédigé par Mateusz Rabiega et Jakob Van Calster ; version française Augustin Turpin, édité ​par Blandine Hénault)

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