ABN Amro : le bénéfice au T1 dépasse les attentes avec la baisse des coûts

Le logo d'ABN AMRO est visible à l'extérieur du bureau de la banque à La Haye
ABN Amro a publié mercredi un bénéfice trimestriel en hausse de 12% sur un an, au-dessus des attentes grâce à une baisse des dépenses, alors que la banque néerlandaise poursuit ses efforts de réduction de ses effectifs.
Le bénéfice net pour janvier-mars s'est établi à 693 millions d'euros, alors que les analystes interrogés par ABN Amro tablaient en moyenne sur 569 millions d'euros.
Le revenu net d'intérêts, qui mesure la différence entre les intérêts reçus sur les prêts octroyés et les intérêts que les banques paient sur les dépôts, a grimpé de 5% sur un an pour atteindre 1,64 milliard d'euros, tandis que les commissions ont progressé de 20% pour s'établir à 608 millions d'euros.
Les coûts trimestriels sont ressortis en-deçà des attentes, à 1,28 milliard d'euros, incitant le groupe à revoir à la baisse sa prévision de coûts annuels de 5,6 milliards à environ 5,5 milliards d'euros.
"Le nombre d'équivalents temps plein a diminué de 528 au premier trimestre", a déclaré la directrice générale Marguerite Bérard dans un communiqué, ajoutant que le rythme devrait ralentir pour le reste de l'année.
ABN Amro a indiqué maintenir son projet de supprimer 5.200 emplois à temps plein d'ici 2028 afin de réduire ses coûts.
(Rédigé par Mateusz Rabiega et Jakob Van Calster ; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)
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