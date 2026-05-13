Allianz: résultat opérationnel record au premier trimestre, objectif annuel confirmé

( AFP / LOIC VENANCE )

Le premier assureur européen Allianz a annoncé mercredi un bénéfice d'exploitation record de 4,5 milliards d'euros sur le premier trimestre, en hausse de 6,6% sur un an, malgré un recul de 5% accusé par sa branche santé-vie dans un environnement volatil.

Les analystes sondés par Factset avaient anticipé un bénéfice de 4,6 milliards d'euros. Allianz s'est cependant dit en bonne voie de réaliser sur l'année un bénéfice opérationnel, indicateur clé de sa performance, à 17,4 milliards d'euros, avec une marge de variation de plus ou moins 1 milliard d'euros, selon un communiqué.

Le bénéfice net part du groupe a quant à lui bondi de 52%, à 3,69 milliards d'euros, en étant gonflé par la plus value de cession d'une co-entreprise en Inde.

De janvier à mars, le chiffre d'affaires du rival d'Axa a totalisé 53 milliards d'euros, en baisse annuelle de 1,8% en raison d'un recul proche de 10% dans la santé-vie, à 23 milliards d’euros, du fait de la vente de participations dans des coentreprises en Italie, avec UniCredit, ainsi qu'en Inde, ainsi que des effets de change.

La branche phare dans l'assurance dommages a de son côté vu le chiffres d'affaires grimper de 4,9%, et le résultat opérationnel de 11%, toujours sur un an.

Les remboursements liés aux catastrophes naturelles ont représenté 333 millions d'euros, dont 160 millions d'euros attribuables par les tempêtes hivernales en Espagne et au Portugal. L'an denier ces remboursements avaient frisé les 400 millions d'euros.

La gestion d'actifs a également tiré la performance globale, avec une croissance de près de 6% du bénéfice opérationnel, tandis que les apports nets d'actifs ont atteint un record sur le trimestre de 45,2 milliards d'euros.

"Ces résultats démontrent notre capacité à créer une valeur durable pour nos clients et nos actionnaires, même dans un environnement opérationnel exigeant", a commenté Claire-Marie Coste-Lepoutre, directrice financière d'Allianz, dans le communiqué.