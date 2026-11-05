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Eurazeo augmente de 8% ses actifs sous gestion sur 12 mois
information fournie par Zonebourse 05/11/2026 à 07:44

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Eurazeo affiche des actifs sous gestion (AUM) en hausse de 8% sur 12 mois, à 40,4 MdsEUR à fin septembre 2026, portés par des AUM pour compte de tiers (Limited Partners et clients particuliers) en progression de 12%, à 31,5 MdsEUR, dont 6,3 MdsEUR de drypowder.

Les AUM provenant du bilan, comprenant le portefeuille d'investissement inscrit au bilan du groupe (7,1 MdsEUR) et les engagements non tirés du bilan d'Eurazeo dans les fonds du groupe (1,8 MdEUR), ont reculé de 5%, poursuivant ainsi leur diminution de leur poids conformément aux objectifs à moyen terme du groupe.

Les actifs sous gestion générant des commissions se sont accrus de 6% à 29,5 MdsEUR, dont une hausse de 13% pour le compte de tiers. Les commissions de gestion ont augmenté de 6%, à 322 MEUR (dont une hausse de 14% pour les tiers), et les commissions de performance ont progressé de 58%, à 16 MEUR.

Au cours des neuf premiers mois de 2026, la collecte s'est élevée à 2,8 MdsEUR, contre 3,2 MdsEUR sur la même période en 2025, portée par une dynamique solide des activités de Private Debt et de Private Equity. Le groupe anticipe, pour l'ensemble de l'année 2026, une collecte supérieure à 4,5 MdsEUR.

"Notre plateforme européenne de gestion d'actifs confirme sa dynamique : la collecte reste soutenue et s'internationalise toujours davantage. Les transformations engagées depuis 2023 portent leurs fruits et nous positionnent comme le leader européen du mid-market des marchés privés", résume son directeur général, Christophe Bavière.

"Ces fondations solides nous permettent aujourd'hui d'aller plus loin : mon ambition est de changer d'échelle, d'achever notre bascule vers un modèle asset-light en réduisant le poids du bilan, et de poursuivre notre politique de retour aux actionnaires", poursuit-il.

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