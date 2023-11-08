 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
CAC 40
6 988.65
+0.03%
  2. Aide
    2. Espace Client
  2. Aide
    2. Espace Client
CAC 40
6 988.65
+0.03%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eurazeo anticipe une collecte de l'ordre de €3 mds en 2023
information fournie par Reuters08/11/2023 à 08:33

Eurazeo SE EURA.PA :

* ACTIFS GÉNÉRANT DES COMMISSIONS (FPAUM) POUR LES 9 PREMIERS MOIS DE 2023: +19% PROFORMA À 24,2 MDS EUR

* CROISSANCE SOUTENUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES SUR TOUS LES SEGMENTS HORS GROWTH (+11%) SUR LES 9 PREMIERS MOIS DE 2023

* RÉALISATIONS EN BAISSE SUR 12 MOIS : 0,8 MD EUR CONTRE 2,4 MDS EUR SUR 9M 2022

* PERSPECTIVES: LE GROUPE ENVISAGE UNE AUGMENTATION DES VOLUMES DE CESSIONS AU PREMIER SEMESTRE 2024

* PERSPECTIVES: POUR 2023, LE GROUPE ANTICIPE UNE COLLECTE DE L'ORDRE DE 3,0 MDS EUR ET CONFIRME VISER UNE NOUVELLE FORTE CROISSANCE DE SES FEE RELATED EARNINGS

* A FIN SEPTEMBRE 2023, LES ACTIFS SOUS GESTION D'EURAZEO S'ÉLÈVENT À 33,5 MDS EUR

Texte original: https://shorturl.at/wyBL5 Pour plus de détails, cliquez sur EURA.PA

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

EURAZEO
Euronext Paris -0.18%
© 2023 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank