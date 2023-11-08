Eurazeo anticipe une collecte de l'ordre de €3 mds en 2023

Eurazeo SE EURA.PA :
* ACTIFS GÉNÉRANT DES COMMISSIONS (FPAUM) POUR LES 9 PREMIERS MOIS DE 2023: +19% PROFORMA À 24,2 MDS EUR
* CROISSANCE SOUTENUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES SUR TOUS LES SEGMENTS HORS GROWTH (+11%) SUR LES 9 PREMIERS MOIS DE 2023
* RÉALISATIONS EN BAISSE SUR 12 MOIS : 0,8 MD EUR CONTRE 2,4 MDS EUR SUR 9M 2022
* PERSPECTIVES: LE GROUPE ENVISAGE UNE AUGMENTATION DES VOLUMES DE CESSIONS AU PREMIER SEMESTRE 2024
* PERSPECTIVES: POUR 2023, LE GROUPE ANTICIPE UNE COLLECTE DE L'ORDRE DE 3,0 MDS EUR ET CONFIRME VISER UNE NOUVELLE FORTE CROISSANCE DE SES FEE RELATED EARNINGS
* A FIN SEPTEMBRE 2023, LES ACTIFS SOUS GESTION D'EURAZEO S'ÉLÈVENT À 33,5 MDS EUR
Texte original: https://shorturl.at/wyBL5 Pour plus de détails, cliquez sur EURA.PA
(Rédaction de Gdansk)
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