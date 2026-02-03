Eurazeo annonce un véhicule de continuation de dette privée de €480 mlns avec Pantheon

Eurazeo SE EURA.PA :

* EURAZEO ET PANTHEON METTENT EN PLACE UN VÉHICULE DE CONTINUATION DE DETTE PRIVÉE DE PRÈS DE €500 MILLIONS

* EURAZEO ANNONCE LE CLOSING D’UN VÉHICULE DE CONTINUATION EN DETTE PRIVÉE D’UN MONTANT DE EUR 480 MLNS, SOUTENU PAR PANTHEON, INVESTISSEUR MONDIAL SUR LES MARCHÉS PRIVÉS

Texte original [https://tinyurl.com/3aktvh5h] Pour plus de détails, cliquez sur EURA.PA

(Rédaction de Gdansk)