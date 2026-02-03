L'Europe ouvre dans le vert, apaisement des tensions

Logo de la bourse Euronext près de Paris

Les principales Bourses européennes évoluent en hausse mardi ‍en début de séance, le rebond des métaux précieux favorisant un apaisement généralisé des tensions ‌sur les marchés.

L'annonce d'un accord commercial entre les Etats-Unis et l'Inde, l'éloignement du ​spectre d'un éventuel conflit entre Washington ⁠et Téhéran ainsi que de solides publications de résultats d'entreprises contribuent à ⁠soutenir le ‍sentiment haussier.

À Paris, le CAC 40 ⁠gagne 0,57% à 8.227,96 points vers 08h30 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend ​0,27% et à Francfort, le Dax avance de 1,09%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de ⁠0,96%, le FTSEurofirst 300 s'adjuge ​0,83% et le Stoxx 600 progresse ​de 0,75%, pour ​toucher un record.

Aux valeurs, Amundi grimpe de ​4,65% après avoir ⁠fait état d'une collecte supérieure aux attentes au quatrième trimestre.

A l'inverse, Publicis recule de 5,1%, lanterne rouge du CAC 40, après la ‌publication de ses résultats trimestriels.

Le secteur des ressources de base signe la meilleure performance sectorielle en Europe, avec un gain de plus de 2%.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par ‌Kate Entringer)