Eurazeo a acquis une participation majoritaire dans Lauralu

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute du contexte au paragraphe 2, des précisions aux paragraphes 4 à 6) par Nupur Anand ...
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