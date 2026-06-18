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Eurazeo a acquis une participation majoritaire dans Lauralu
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 18:05

Eurazeo SE EURA.PA :

* INVESTIT DANS LAURALU, ACTEUR PANEUROPÉEN SPÉCIALISTE DES INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES DÉPLOYABLES

* A ACQUIS UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS LAURALU AUPRÈS D'EVOLEM

Texte original nFWN42Q0TN Pour plus de détails, cliquez sur EURA.PA

(Rédaction de Gdansk)

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