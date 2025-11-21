Etude Natixis IM : pour 62% des investisseurs, la gestion active surperformera la gestion passive

(AOF) - Après trois années consécutives de performances à deux chiffres, les investisseurs institutionnels se préparent à un retour possible de la volatilité en 2026. Malgré la solidité affichée par les marchés en 2025, 74% des investisseurs institutionnels dans le monde s’attendent à une correction l’an prochain, selon les résultats de la dernière étude annuelle de Natixis Investment Managers. Cette étude mondiale sur les attentes des investisseurs institutionnels a été réalisée entre septembre et octobre 2025 auprès de 515 investisseurs institutionnels au sein de 29 pays, dont 50 en France.

L'échantillon regroupe des fonds de pension publics et privés, des assureurs, des fondations, des fonds de dotation, des banques centrales et des fonds souverains. Au total, l'ensemble des participants représente collectivement 29 900 milliards de dollars d'actifs.

Pour les investisseurs interrogés, l'accumulation de risques est désormais telle qu'elle pèse directement sur les choix d'allocation. Le risque géopolitique arrive en tête au niveau mondial (49%), devant la bulle technologique (43%) et le risque de récession (33%). En France, l'étude montre que les investisseurs institutionnels sont d'abord préoccupés par la dette publique et la fiscalité (48%), devant les tensions géopolitiques (44%).

A cela s'ajoute une détérioration du contexte politique : 73% des investisseurs institutionnels dans le monde jugent que l'instabilité politique menace les marchés, un avis encore plus marqué en France où 78% des investisseurs partagent cette crainte.

Sur le plan macroéconomique, les investisseurs redoutent un ralentissement prolongé. Deux tiers d'entre eux (66%), et 72% en France, estiment que la faiblesse de la croissance pourrait finalement conduire à une récession.

Face à ce contexte fragmenté, les investisseurs institutionnels se tournent vers la gestion active, convaincus qu'elle constitue le meilleur levier pour naviguer dans des marchés plus volatils. 62% des investisseurs estiment que la gestion active surperformera la gestion passive en 2026, une conviction soutenue par les deux tiers des répondants qui déclarent avoir déjà observé cette surperformance au cours des douze derniers mois.

Sur le segment obligataire en particulier, où les tensions sur l'inflation et les trajectoires de taux continuent d'alimenter la volatilité, 71% des investisseurs jugent la gestion active indispensable. Après une année 2025 mouvementée sur les marchés obligataires, les institutionnels anticipent une situation similaire en 2026 : 49% s'attendent à une volatilité stable, 38% à une hausse liée aux incertitudes sur l'inflation et la politique monétaire. Malgré ces risques, une majorité (55%) reste néanmoins optimiste pour la classe d'actifs.