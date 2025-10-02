Etude Morningstar : le marché européen des ETF actifs a doublé de taille en deux ans

(AOF) - " Le marché européen des ETF actifs a doublé de taille au cours des deux dernières années, mais il représente toujours moins de 3% du total des actifs des ETF en Europe, avec 62,4 milliards d'euros d'actifs sous gestion en août 2025. JPMorgan est le leader incontesté avec une part de marché de 56%, grâce au succès de ses ETF Research Enhanced Index (REI) ", a commenté Mara Dobrescu, directrice principale des notations de stratégies obligataires chez Morningstar qui a publié une étude sur les ETF actifs européens.

" Bien qu'il soit encore trop tôt pour se prononcer sur la performance des ETF actifs par rapport à leurs homologues passifs, les premières données suggèrent qu'ils ont de meilleurs taux de réussite que les fonds actifs traditionnels. Cela indique que les ETF, grâce à leur transparence et à leurs coûts réduits, commencent à démontrer leur valeur ajoutée pour les investisseurs. À ce titre, la dynamique sur le marché européen devrait se poursuivre ", précise t-elle.

D'après l'étude, de janvier à août 2025, les ETF actifs ont collecté 13,4 milliards d'euros, dont 8,3 milliards d'euros vers des fonds d'actions et 3,7 milliards d'euros vers des stratégies obligataires.

En outre, l'adoption des ETF actifs, bien qu'en hausse, est plus modeste en Europe qu'aux États-Unis.​

MorningStar note aussi que de nouveaux acteurs ont fait leur entrée dans la liste des fournisseurs d'ETF actifs, par exemple Avantis, HSBC, Robeco et Goldman Sachs, même s'ils ont encore du mal à rivaliser avec la suprématie de JPMorgan, Fidelity et Pimco.