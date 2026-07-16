Etsy recule après que BTIG a abaissé la note du titre à “neutre” en raison d'un potentiel de hausse limité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juillet - ** Le titre de la plateforme de vente en ligne Etsy

ETSY.N recule d’environ 4 % à 82,71 dollars en pré-ouverture, après que la société de courtage BTIG a abaissé sa recommandation sur le titre de “acheter” à “neutre”.

** Selon BTIG, le titre a dépassé de 10 % son objectif de cours précédent de 78 dollars; cette forte progression a rendu sa valorisation raisonnable, avec un potentiel de hausse limité par rapport aux niveaux actuels

** Selon BTIG, une partie de la surperformance récente de la société s’explique par des opérations de couverture de positions courtes et une rotation hors des valeurs liées à l’IA, malgré une amélioration des fondamentaux

** Sur 31 courtiers , 10 attribuent à l’action la note “acheter” ou supérieure, 20 “conserver” et un “vendre”; leur objectif de cours médian s’établit à 75 dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une hausse de près de 55 % depuis le début de l’année