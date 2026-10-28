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Etsy bondit après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au troisième trimestre ; le directeur financier démissionne
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 14:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** L'action de la plateforme de vente en ligne Etsy ETSY.N affiche une hausse de 8% à 95,39 dollars en pré-ouverture

** Le chiffre d'affaires net du troisième trimestre, à 692,5 millions de dollars, dépasse les estimations des analystes, qui s'élevaient à 668,2 millions de dollars – données compilées par LSEG

** L'Ebitda ajusté du troisième trimestre s'élève à 210,3 millions de dollars, contre une estimation de 195,6 millions de dollars

** "Nous restons prudents quant à la pérennité de cette croissance en 2027, car celle-ci s’est récemment appuyée sur les prix, et la concurrence s’intensifie encore" – note de Jefferies

** La société annonce également que son directeur financier, Lanny Baker, quittera l’entreprise à compter du 1er mars 2027 pour saisir de nouvelles opportunités en dehors d’Etsy

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 58% depuis le début de l'année

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