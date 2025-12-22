ETN crypto : près d’un milliard de décollecte aux Etats-Unis mais l’Allemagne accumule

CoinShares

Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré US$952M de sorties nettes, mettant fin à quatre semaines consécutives d'entrées, d'après le département Recherche de CoinShares.

Ce mouvement semble lié à une dégradation du sentiment après le report du vote sur le “US Clarity Act” (un texte qui clarifie la classification des actifs numériques et assouplit les conditions de leurs émissions), qui prolonge l'incertitude réglementaire, ainsi qu'à des inquiétudes persistantes autour de ventes de grands porteurs (“whales”).

Des sorties majoritairement concentrées aux U.S

Les flux ont été quasi exclusivement concentrés aux États-Unis, avec US$990M de sorties, très partiellement compensées par des entrées au Canada (US$46,2M) et en Allemagne (US$15,6M). Dans ce contexte, il devient peu probable que les ETP dépassent les flux de l'an dernier : les encours s'élèvent à US$46,7 milliards de dollars, contre US$48,7 milliards en 2024.

Côté actifs, ethereum a enregistré les sorties les plus importantes (US$555M), logique compte tenu de l'enjeu réglementaire potentiellement plus déterminant pour son écosystème. À noter toutefois que les entrées cumulées en 2025 restent très supérieures à 2024 (12,7 milliards de dollars contre 5,3 milliards). bitcoin a également subi des sorties (US$460M) et reste en retrait en flux annuels (27,2 milliards de dollars vs 41,6 milliards de dollars en 2024). À l'inverse, les investisseurs ont continué de faire preuve de sélectivité : solana et XRP ont enregistré des entrées (US$48,5M et US$62,9M), signe d'un soutien ciblé malgré un environnement plus prudent.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.

