 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ETN crypto : près d’un milliard de décollecte aux Etats-Unis mais l’Allemagne accumule
information fournie par CoinShares 22/12/2025 à 13:57

CoinShares

CoinShares

Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré US$952M de sorties nettes, mettant fin à quatre semaines consécutives d'entrées, d'après le département Recherche de CoinShares.

Ce mouvement semble lié à une dégradation du sentiment après le report du vote sur le “US Clarity Act” (un texte qui clarifie la classification des actifs numériques et assouplit les conditions de leurs émissions), qui prolonge l'incertitude réglementaire, ainsi qu'à des inquiétudes persistantes autour de ventes de grands porteurs (“whales”).

Des sorties majoritairement concentrées aux U.S

Les flux ont été quasi exclusivement concentrés aux États-Unis, avec US$990M de sorties, très partiellement compensées par des entrées au Canada (US$46,2M) et en Allemagne (US$15,6M). Dans ce contexte, il devient peu probable que les ETP dépassent les flux de l'an dernier : les encours s'élèvent à US$46,7 milliards de dollars, contre US$48,7 milliards en 2024.

Côté actifs, ethereum a enregistré les sorties les plus importantes (US$555M), logique compte tenu de l'enjeu réglementaire potentiellement plus déterminant pour son écosystème. À noter toutefois que les entrées cumulées en 2025 restent très supérieures à 2024 (12,7 milliards de dollars contre 5,3 milliards). bitcoin a également subi des sorties (US$460M) et reste en retrait en flux annuels (27,2 milliards de dollars vs 41,6 milliards de dollars en 2024). À l'inverse, les investisseurs ont continué de faire preuve de sélectivité : solana et XRP ont enregistré des entrées (US$48,5M et US$62,9M), signe d'un soutien ciblé malgré un environnement plus prudent.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.

Le présent contenu est proposé par CoinShares, Boursorama agit dans le cas présent uniquement en qualité de canal de diffusion. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de ce contenu.

Valeurs associées

BTC/USD
89 177,7615 USD CryptoCompare +0,80%
ETH/USD
3 027,1724 USD CryptoCompare +1,06%
SOL/USD
126,6369 USD CryptoCompare +0,68%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe prend des bénéfices avant le PIB américain
    information fournie par Reuters 22.12.2025 18:09 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en baisse lundi, les investisseurs ayant choisi de prendre leurs bénéfices après les récents gains et avant la publication de nouvelles données sur l'économie américaine, qui pourraient donner de nouveaux indices ... Lire la suite

  • PHOTO DE FICHIER : Des vendeurs de porc tiennent leurs étals sur un marché de Pékin
    La Chine impose des droits de douane provisoires de 21,9% à 42,7% sur les produits laitiers de l'UE
    information fournie par Reuters 22.12.2025 18:09 

    (Coquille paragraphe 1) La Chine va imposer des droits provisoires allant de 21,9% à 42,7% sur les produits laitiers importés de l’Union européenne (UE), une annonce largement perçue comme une mesure de rétorsion contre les ‍taxes européennes sur les véhicules ... Lire la suite

  • alstom innovation (Crédit: / Alstom)
    Alstom va fournir 23 trains électriques Coradia Stream
    information fournie par AOF 22.12.2025 18:09 

    (AOF) - Alstom a signé un contrat avec Hellenic Train, la principale compagnie ferroviaire privée en Grèce, pour la fourniture de 23 rames automotrices électriques (RAE) Coradia Stream. Le contrat, d'une valeur de 393 millions d'euros, comprend les services de ... Lire la suite

  • Le président américain signe un décret dans le bureau ovale de la Maison Blanche, le 19 septembre 2025 à Washington ( AFP / Mandel NGAN )
    L'année 2025 en dix événements marquants dans le monde
    information fournie par AFP 22.12.2025 17:57 

    Retour au pouvoir de Donald Trump, fragile cessez-le-feu à Gaza ou enlisement de la guerre en Ukraine, voici dix événements qui ont marqué l'année 2025. - Donald Trump, le tonitruant retour - Offensive protectionniste, expulsions massives d'immigrés en situation ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank