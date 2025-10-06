ETN crypto: flux records de 5,95 milliards de dollars la semaine passée !

CoinShares

Portés par les inquiétudes sur l'emploi et le shutdown américain, les ETN crypto ont enregistré un record d'entrées la semaine passée, selon le département Recherche de CoinShares.

Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré des afflux records de 5,95 milliards de dollars la semaine dernière. Cette dynamique semble résulter d'une réaction différée à la baisse des taux directeurs de la Fed (FOMC), combinée à des données d'emploi particulièrement faibles, comme l'a révélé le rapport ADP (publication indépendante sur l'état de l'emploi aux Etats-Unis) de mercredi, et à des inquiétudes sur la stabilité du gouvernement américain face au shutdown.

La hausse des prix a par ailleurs propulsé les encours sous gestion à un niveau historique de 254 milliards de dollars.

Des flux dominés par les États-Unis

Les flux positifs ont concerné plusieurs régions, mais se sont concentrés principalement aux États-Unis, qui ont enregistré un record historique de 5,0 milliards de dollars d'entrées nettes.

La Suisse a également atteint un nouveau record avec 563 millions de dollars, tandis que l'Allemagne a enregistré son deuxième meilleur total hebdomadaire, à 312 millions de dollars.

bitcoin et ethereum en tête

Bitcoin a connu ses plus importants flux hebdomadaires jamais enregistrés, à 3,55 milliards de dollars, sans pour autant susciter d'intérêt marqué pour les produits short, malgré des prix proches des sommets historiques.

Ethereum a attiré 1,48 milliard de dollars, portant les flux cumulés depuis le début de l'année à 13,7 milliards de dollars, soit presque trois fois plus qu'en 2024.

Solana a également battu un record hebdomadaire avec 706,5 millions de dollars d'entrées, pour un total de 1,58 milliard de dollars depuis le début de l'année civile.

Enfin, XRP a enregistré 219,4 millions de dollars de flux, tandis que les autres cryptos ont attiré peu de nouveaux capitaux.

