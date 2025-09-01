ETN Crypto: Ethereum continue sa bonne dynamique face au Bitcoin

CoinShares

Les produits d'investissement en actifs numériques ont retrouvé des couleurs après les sorties de capitaux de la semaine précédente, enregistrant 2,48 milliards de dollars d'entrées dans le monde, dans le sillage des produits ethereum qui continuent sur leur bonne lancée, selon le département Recherche de CoinShares.

Pour le seul mois d'août, les flux entrants vers les ETN crypto ont atteint 4,37 milliards de dollars, portant le total depuis le début de l'année à 35,5 milliards. Malgré cette dynamique, la publication de l'indice Core PCE vendredi a refroidi les attentes d'une baisse des taux de la Réserve fédérale en septembre. Déçus, les investisseurs se sont montrés plus prudents en fin de semaine, ce qui, combiné à la récente tendance négative des prix, a fait reculer de 10 % les actifs sous gestion, désormais estimés à 219 milliards de dollars.

Les Etats-Unis en tête des flux, devant la Suisse

Les États-Unis restent en tête avec 2,29 milliards de dollars d'entrées la semaine dernière. D'autres marchés ont également affiché une dynamique positive : la Suisse a enregistré 109,4 millions de dollars, l'Allemagne 69,9 millions et le Canada 41,1 millions. Cette répartition géographique suggère que les sorties de vendredi sont davantage liées à des prises de bénéfices qu'à un signal négatif durable pour la classe d'actifs.

Du côté des cryptomonnaies, Ethereum continue de dominer bitcoin . L'actif a attiré 1,4 milliard de dollars d'entrées contre 748 millions pour Bitcoin. Sur l'ensemble de juillet, Ethereum a accumulé 3,95 milliards de dollars, tandis que Bitcoin a subi des sorties nettes de 301 millions. Par ailleurs, Solana et XRP ont bénéficié de l'optimisme entourant d'éventuels lancements d'ETF américains, enregistrant respectivement 177 millions et 134 millions de dollars d'entrées.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.

Le présent contenu est proposé par CoinShares, Boursorama agit dans le cas présent uniquement en qualité de canal de diffusion. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de ce contenu.