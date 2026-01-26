ETN crypto : de fortes sorties sur fond de sentiment baissier

COINSHARES

Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré 1,73 milliard de dollars de sorties nettes la semaine passée, le montant le plus élevé depuis mi-novembre 2025, traduisant la prudence des investisseurs.

Ce mouvement s'explique notamment par la révision des anticipations de baisse des taux, une dynamique de prix négative aux Etats-Unis et, plus généralement, un sentiment déception lié au fait que les actifs numériques n'ont pas encore bénéficié du thème de la « dépréciation monétaire », contrairement aux métaux rares.

Les États-Unis concentrent l'essentiel des sorties

Sur le plan géographique, les sorties ont été largement concentrées aux États-Unis, avec près de 1,8 milliard de dollars retirés. La Suède et les Pays-Bas ont également enregistré des sorties plus modestes, respectivement 11,1 millions et 4,4 millions de dollars.

À l'inverse, certains investisseurs européens et nord-américains ont profité de la faiblesse récente des prix pour renforcer leurs positions : la Suisse (+32,5 M$), l'Allemagne (+19,1 M$) et le Canada (+33,5 M$) ont ainsi enregistré des flux entrants et confirment leur comportement acheteur depuis le début d'année.

bitcoin et ethereum en tête des sorties mais solana résiste

Le Bitcoin a concentré la majorité des retraits, avec 1,09 milliard de dollars de sorties, un niveau inédit depuis mi-novembre 2025, et des légers flux entrants ont été observés sur les produits short Bitcoin (+0,5 M$), en résumé des produits exposant à la vente à découvert, ce qui confirme un sentiment dégradé depuis le krach du 10 octobre 2025. L'Ether (ETH) a également subi d'importantes sorties (630 millions de dollars), tandis que XRP a enregistré 18,2 millions de dollars de retraits, accentuant le pessimisme.

Dans ce contexte globalement négatif, Solana fait figure d'exception avec 17,1 millions de dollars d'entrées nettes. D'autres actifs ont également enregistré des flux positifs plus modestes, notamment Binance (+4,6 M$) et Chainlink (+3,8 M$).

