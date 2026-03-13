 Aller au contenu principal
L'Europe ouvre dans le rouge, le pétrole ne donne pas de répit
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 09:41

Le siège d'Euronext, dans le quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris

Les principales Bourses européennes reculent en début ‌de séance vendredi, une fois de plus pénalisées par les prix du pétrole, qui ne donnent aucun ​répit alors que la guerre se poursuit au Moyen-Orient.

À Paris, le CAC 40 perd 1,22% à 7.887,28 points vers 08h26 GMT. À Francfort, le Dax recule de 1,03% et à Londres, le FTSE ​100 cède 0,85%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 1,13%, le FTSEurofirst 300 perd 0,99% et le Stoxx 600 recule de 0,96%.

La ​guerre au Moyen-Orient est entrée vendredi dans son ⁠quatorzième jour avec l'annonce de nouvelles frappes en Iran et au Liban, alors que le ‌nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a déclaré jeudi que le détroit d'Ormuz devait rester fermé pour faire pression sur les Etats-Unis et Israël.

La perspective d'une ​perturbation prolongée de la production et ‌du trafic d'hydrocarbures si le conflit se prolonge prévaut dans l'esprit des ⁠investisseurs, qui relèguent pour l'instant au second plan les mesures annoncées pour contenir la hausse des prix.

La dernière en date, celle prise jeudi soir par les Etats-Unis jeudi soir, accordant une dérogation de ⁠30 jours pour l'achat ‌de pétrole et de produits pétroliers russes, n'a eu que peu d'effet, et ⁠les prix continuent d'augmenter vendredi.

Le Brent prend 1,99% à 102,46 dollars le baril et le brut ‌léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 2,04% à 97,68 dollars.

"Le marché considère qu'il s'agit ⁠d'une solution à court terme qui ne résout pas le problème fondamental ⁠de la perturbation de ‌l'approvisionnement", a déclaré Emril Jamil, analyste senior chez LSEG.

Une hausse soutenue des prix de l'énergie pourrait raviver ​l'inflation et pousser les banques centrales à revoir ‌leurs plans en matière de taux d'intérêt, en les maintenant plus élevés plus longtemps, voire en augmentant les coûts d'emprunt afin ​de freiner les prix.

Dans la zone euro, les marchés anticipent désormais une hausse des taux d'ici juillet par la Banque centrale européenne (BCE) et une probabilité de 70% d'une deuxième hausse d'ici ⁠décembre.

Aux valeurs, à Paris, Vivendi recule de 3,6% après la publication de ses résultats annuels.

A Amsterdam, Besi grimpe de plus de 12% dans les premiers échanges alors que Reuters a rapporté que le groupe néerlandais suscite de l'intérêt en matière de rachat.

Sur le plan sectoriel, les banques, très sensibles à la conjoncture économique, mènent les pertes du Stoxx 600 avec une baisse de 1,66%.

(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
101,19 USD Ice Europ -0,55%
Pétrole WTI
95,83 USD Ice Europ -0,55%
