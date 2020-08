Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Etihad: Jusqu'à six mois de congé sans solde pour le personnel navigant Reuters • 25/08/2020 à 12:56









ETIHAD: JUSQU'À SIX MOIS DE CONGÉ SANS SOLDE POUR LE PERSONNEL NAVIGANT DUBAI (Reuters) - Etihad Airways va demander à son personnel navigant de prendre jusqu'à six mois de congé sans solde à partir de septembre pour tenter de contenir l'impact de la pandémie de COVID-19, montre une note interne que Reuters a pu consulter. La compagnie aérienne d'Abou Dhabi, qui a perdu 758 millions de dollars (environ 640 millions d'euros) au cours du premier semestre, a progressivement recommencé à transporter des passagers depuis le mois de juin. Dans cette note interne, le transporteur a indiqué avoir à disposition plus de personnel de cabine que nécessaire, dont beaucoup ne sont pas inscrits sur des vols, et il estime que cette situation n'est pas viable pour l'entreprise. Le personnel navigant peut prendre entre 10 jours et six mois de congé sans solde à partir du 16 septembre, indique la note. Etihad n'a pour le moment pas répondu à une demande de commentaires adressée par courriel. La compagnie aérienne, qui a perdu 5,62 milliards de dollars en quatre ans, était déjà en cours de restructuration avant la pandémie et a supprimé des milliers d'emplois cette année, ont indiqué des sources à Reuters. Le secteur du transport aérien est l'un des plus touchés par la pandémie. Les compagnies estiment qu'il faudra attendre plusieurs années avant que l'activité ne retrouve ses niveaux d'avant la pandémie. La compagnie américaine Delta Air Lines a ainsi prévu de licencier 1.941 pilotes en octobre, montre une note que Reuters a consultée lundi. (Aziz El Yaakoubi et Alexander Cornwell; Version française Kate Entringer)

Valeurs associées DELTA AIR LINES NYSE +9.28%