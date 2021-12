Ethos renforce ses exigences en matière de durabilité

(NEWSManagers.com) - A l'occasion de la mise à jour de ses lignes directrices de vote et de ses principes de gouvernance pour l'année 2022, la fondation suisse Ethos intègre deux nouveautés.

D'une part, les critères permettant d'accepter un rapport de durabilité ou un rapport climatique soumis à l'approbation des actionnaires ont été détaillés. Ce rapport de durabilité devra avoir été établi selon un standard reconnu (GRI ou SASB) et contenir des indicateurs pertinents pour chaque enjeu matériel qui auront été préalablement vérifiés par une tierce partie indépendante. Le rapport devra aussi inclure des objectifs sociaux et environnementaux chiffrés et ambitieux et être publié suffisamment tôt avant l'assemblée générale. Enfin, il ne devra subsister aucun doute quant à la qualité, la véracité et l'exhaustivité des informations publiées.

Concernant les stratégies et les rapports d'alignement climatiques soumis au vote des actionnaires, Ethos attend notamment des sociétés qu'elles publient leurs émissions de CO2 conformément au protocole GES et qu'elles se fixent des objectifs de réduction compatibles avec un réchauffement de +1,5°C au maximum et couvrant l'ensemble des émissions directes et indirectes (au moins 80% du scope 3). Elles devront également publier des objectifs de réduction intermédiaires, détailler les mesures prises pour réduire leurs émissions et démontrer que ces dernières permettent effectivement d'atteindre les objectifs fixés.

D'autre part, la réélection des présidentes et présidents des comités de durabilité – à défaut le président du conseil – des sociétés très émettrices de CO2 dont le plan de transition serait jugé insatisfaisant sera refusée.

Enfin, comme annoncé l'an dernier, Ethos recommandera désormais de s'opposer à la réélection du président ou de la présidente du comité de nomination – ou du conseil si un tel comité n'existe pas – si le conseil d'administration de la société ne compte pas au moins 20% de femmes. La législation suisse a fixé un quota de 30% de femmes d'ici 2026 dans les conseils d'administration et de 20% dans les directions générales d'ici 2031.