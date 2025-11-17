Ethiopian Airlines évalue les commandes de gros-porteurs auprès d'Airbus et de Boeing

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Ethiopian Airlines évalue activement de nouvelles commandes d'avions gros porteurs auprès d'Airbus AIR.PA et de Boeing BA.N , a déclaré lundi le directeur général Mesfin Tasew lors du salon aéronautique de Dubaï.
La compagnie aérienne a confirmé une commande de 11 nouveaux Boeing 737 MAX 8, qui sont des options de contrats précédents.
En outre, Ethiopian Airlines a commandé 28 Boeing 737 MAX 8 qui devraient être livrés d'ici 2030.
