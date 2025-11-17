 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 125,59
-0,54%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ethiopian Airlines évalue les commandes de gros-porteurs auprès d'Airbus et de Boeing
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 12:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ethiopian Airlines évalue activement de nouvelles commandes d'avions gros porteurs auprès d'Airbus AIR.PA et de Boeing BA.N , a déclaré lundi le directeur général Mesfin Tasew lors du salon aéronautique de Dubaï.

La compagnie aérienne a confirmé une commande de 11 nouveaux Boeing 737 MAX 8, qui sont des options de contrats précédents.

En outre, Ethiopian Airlines a commandé 28 Boeing 737 MAX 8 qui devraient être livrés d'ici 2030.

Valeurs associées

AIRBUS
208,9000 EUR Euronext Paris +1,16%
BOEING CO
194,520 USD NYSE -0,03%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / JULIE SEBADELHA )
    Shein de nouveau convoqué devant les députés le 26 novembre
    information fournie par Boursorama avec Media Services 17.11.2025 13:44 

    L'enseigne de prêt-à-porter a refusé de se présenter mardi 18 novembre à une mission d'information. Elle devra se rendre devant la commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale à la fin du mois, selon une source ... Lire la suite

  • Coupe du Monde - Eliminatoires UEFA - Groupe D - Azerbaïdjan v France
    Football-Des qualifications réussies mais imparfaites pour les Bleus
    information fournie par Reuters 17.11.2025 13:40 

    PARIS (Reuters) -Cinq victoires, un match nul, 16 points et une huitième participation consécutive à la Coupe du monde : l'équipe de France a traversé les éliminatoires sans encombre malgré quelques polémiques autour des joueurs blessés et un fond de jeu parfois ... Lire la suite

  • Le président français Macron visite le salon du Bourget 2025
    France et Allemagne discutent du possible abandon du projet de chasseur commun-FT
    information fournie par Reuters 17.11.2025 13:39 

    (Reuters) -La France et l'Allemagne discutent de l'hypothèse d'abandonner le développement conjoint d'un avion de chasse de nouvelle génération pour se focaliser principalement sur un "cloud militaire" européen, rapporte lundi le Financial Times, citant des représentants ... Lire la suite

  • Le président ukrainien Zelenskiy arrive en France pour une visite officielle
    L'Ukraine va acheter jusqu'à 100 Rafale avec leur armement complet, dit Macron
    information fournie par Reuters 17.11.2025 13:39 

    PARIS (Reuters) -L'Ukraine va acheter jusqu'à 100 chasseurs Rafale conçus par Dassault Aviation avec leur armement complet, a confirmé lundi le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence conjointe à Paris avec son homologue Volodimir Zelensky. L'Elysée ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank