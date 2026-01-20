 Aller au contenu principal
Ethiopian Airlines commande neuf Boeing 787 Dreamliners pour ses vols long-courriers
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 13:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 3 à 5)

La plus grande compagnie aérienne d'Afrique, Ethiopian Airlines, a passé commande de neuf Boeing

BA.N 787 Dreamliner pour répondre à la demande croissante de vols long-courriers, ont annoncé les deux compagnies mardi.

Les compagnies aériennes mondiales ont augmenté leurs commandes de gros porteurs en raison de l'accroissement de la demande de voyages internationaux et de la recherche d'avions plus économes en carburant pour faire face à l'augmentation des coûts d'exploitation et aux contraintes de capacité.

Ethiopian Airlines prévoit d'utiliser les 787-9 pour étendre son réseau au-delà des 145 destinations internationales qu'elle dessert actuellement.

"Nous continuerons à acquérir davantage d'appareils et à adopter les dernières technologies dans le cadre de notre vision stratégique visant à faire progresser l'aviation durable", a déclaré mardi le directeur général Mesfin Tasew.

La compagnie a également finalisé l'achat de 11 avions à fuselage étroit de type 737 MAX. Le transporteur s'était engagé à acheter ces avions lors du salon aéronautique de Dubaï l'année dernière.

