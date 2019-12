ETHENEA - Commentaire de marché décembre 2019 -Sommes-nous en plein tsunami de liquidité ?

Le récent rallye boursier et l'essor des obligations d'entreprises ont surpris de nombreux investisseurs, d'autant plus que l'environnement économique ne justifie pas une telle évolution. Comment l'expliquer ?Frank Borchers, Gérant de Portefeuille Senior chez ETHENEA, nous répond dans notre dernier commentaire de marché.De nombreux acteurs du marché sont encore surpris par la hausse des actifs risqués au cours des dernières semaines et des derniers mois. Compte tenu de l'affaiblissement de l'économie mondiale, les nouveaux sommets des actions et le resserrement des spreads de taux ne cadrent pas vraiment avec la situation. L'industrie manufacturière est principalement responsable de la faible croissance. Elle souffre en particulier du différend commercial entre les États-Unis et la Chine et des droits punitifs qui en découlent. Il en résulte une baisse des commandes et une sous-utilisation des capacités de production.