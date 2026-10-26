ETF : un troisième trimestre record malgré un ralentissement en septembre

ETF sur un telephone (Crédits: Adobe Stock)

(Zonebourse.com) - Les ETF domiciliés en Europe ont enregistré un troisième trimestre historique, malgré un ralentissement de la collecte en septembre, à 41,8 milliards de dollars, souligne David Hsu, responsable des produits indiciels actions et spécialiste des ETF chez Vanguard Europe.

Les ETF actions ont concentré l'essentiel des souscriptions, avec 29,2 milliards de dollars d'entrées nettes sur le mois, portant leur collecte trimestrielle à 113,9 milliards, poursuit David Hsu.

Les ETF obligataires ont, quant à eux, attiré 9,2 milliards de dollars en septembre, soit 30,9 milliards sur le trimestre.

Les ETF exposés aux matières premières se sont particulièrement distingués, avec une collecte trimestrielle record de 13,4 milliards de dollars, soutenue par les inquiétudes liées à l'approvisionnement énergétique. Malgré des taux d'intérêt élevés et des tensions géopolitiques persistantes, l'appétit des investisseurs reste solide.

Depuis le début de l'année 2026, les ETF européens ont ainsi collecté 415,9 milliards de dollars, dépassant déjà le total de 371,7 milliards enregistré sur l'ensemble de 2025.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.