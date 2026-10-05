ETF S&P 500 : pourquoi la baisse de l'euro dope vos gains

Depuis le début de 2026, le S&P 500 gagne 12,8%. L'iShares Core S&P 500 UCITS ETF, censé le suivre au plus près, affiche 18,1% dans sa cotation en euros. L'essentiel de cet écart vient de la baisse de la monnaie unique face au dollar.

Les gérants n'ont pas trouvé de recette secrète pour battre Wall Street. Tout tient à la monnaie dans laquelle on mesure la performance. Le S&P 500 est calculé en dollars. L'investisseur qui suit son ETF en euros doit donc aussi compter avec le taux de change. En 2026, les deux moteurs tournent dans le bon sens : les actions américaines montent et l'euro recule. En 2025, c'était l'inverse. La hausse de l'euro avait "croqué" les gains : 16,4% pour le S&P 500, mais seulement 4% pour l'ETF en euros.

Le mécanisme

Quand le dollar se renforce, un placement en dollars vaut davantage une fois converti en euros, même si les cours ne bougent pas. Un portefeuille de 1 000 USD vaut 1 000 EUR à parité. Si l'euro tombe à 0,95 USD, il vaut environ 1 053 EUR. Vous n'avez pas gagné un dollar de plus, mais votre placement vaut davantage dans la monnaie de vos dépenses.

Pourquoi 12,8% deviennent 18,1%

Cette année, l'EUR/USD recule de 4,5% et le S&P 500 gagne 12,8% environ. Il ne faut pas additionner les deux chiffres, car l'effet de change s'applique à la totalité du placement, gains boursiers compris. Dans une comparaison réelle, les dividendes, les frais et les horaires de valorisation expliquent l'écart résiduel.

Par conséquent, un ETF coté en euros n'est pas pour autant protégé contre le dollar. La devise de cotation est simplement celle dans laquelle vous achetez et vendez vos parts. Elle ne change rien à l'exposition du portefeuille. Et le mécanisme joue dans les deux sens : une remontée de l'euro fait baisser la valeur en euros d'un portefeuille américain.

Des ETF couverts contre le change

Pour mitiger cet effet, il existe des ETF portant la mention "EUR Hedged", avec des frais plus élevés : 0,20% par an pour l'iShares S&P 500 EUR Hedged, contre 0,07% pour la version classique. Il y a une autre contrepartie logique. Se protéger d'un dollar en baisse, c'est aussi renoncer au bénéfice d'un dollar en hausse. Cette année, ce sont donc les investisseurs non couverts qui gagnent le plus.

Quatre supports, deux configurations

2026 (actions US en hausse, euro en baisse face au dollar) :

- iShares Core S&P 500 UCITS ETF (cotation en EUR) : 18,1% (merci l'effet de change !)

- S&P 500 : 12,8%

- iShares Core S&P 500 UCITS ETF (cotation en USD) : 12,6%

- iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF : 10,5% (la couverture grignote de la performance)

2025 (actions US en hausse, forte baisse du dollar face à l'euro) :

- iShares Core S&P 500 UCITS ETF (cotation en USD) : 17,5%

- S&P 500 : 16,4%

- iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF : 15% (la couverture évite de perdre trop de performance)

- iShares Core S&P 500 UCITS ETF (cotation en EUR) : 4% (la baisse du dollar a réduit les gains)