ETF : plus de 225 milliards d'euros engrangés au premier semestre 2026

(Zonebourse.com) - Selon l'Observatoire mensuel des ETF, lancé par Yomoni, acteur de la gestion indicielle, le mois de juin reste très solide avec 39 milliards d'euros de souscriptions nettes. Ce rapport, qui résume les grandes tendances d'un secteur attirant de plus en plus d'investisseurs particuliers, indique que le cumul depuis le début de l'année dépasse largement les 225 MdsEUR. Cette performance marque une progression d'un peu plus de 40% par rapport au premier semestre 2025. A eux seuls, les 39 MdsEUR enregistrés en juin dépassent nettement la collecte mensuelle moyenne de l'année précédente, qui s'établissait à 28,9 MdsEUR.

Les classes d'actifs actions et obligations affichent des flux nets positifs sur le mois de juin mais les matières premières ont connu des rachats nets sur le mois.

Avec 31 MdsEUR de souscriptions nettes, les ETF actions signent un nouveau mois robuste, supérieur à leur moyenne mensuelle 2025 (21 MdsEUR). Sur ce semestre, on arrive à presque 170 MdsEUR de souscriptions nettes sur les ETF actions, soit 44% de plus que les 117,6 MdsEUR qui avaient été collectés à la même période en 2025.

Avec 8,5 MdsEUR de collecte nette sur les ETF obligataires, les flux restent également très solides. Depuis le début de l'année, près de 53 MdsEUR ont été collectés sur le segment obligataire, soit une augmentation de 55% par rapport à l'année dernière.

En revanche, après trois mois de collecte positive sur les ETF de matières premières, Yomoni observe un rachat net d'un peu plus d'1 MdEUR sur le mois de juin. La décollecte totale s'explique principalement par les expositions sur l'or (pour un peu moins de 700 MEUR de rachats nets) et les expositions diversifiées pour un peu plus de 400 MEUR de rachats nets. A noter que l'argent collecte environ 170 MEUR d'euros sur le mois.

Flux par sociétés de gestion en juin

Ci-dessous, le tableau des flux par sociétés de gestion en juin. Les chiffres correspondent aux collectes nettes et sont exprimés en millions d'euros

BlackRock conserve la première place des flux du mois avec près de 10,5 MdsEUR de souscriptions nettes, soit environ 27% du total.

Vanguard prend la deuxième place des flux mensuels avec près de 5 MdsEUR de souscriptions nettes, soit 12% des flux, à comparer avec les 7,4% de parts de marché de l'entreprise. Le podium est totalement américain, avec SPDR qui prend la troisième place avec environ 4,6 MdsEUR de souscriptions nettes, soit 11,5% des flux contre 4,6% de parts de marché.

Les européens Xtrackers et Amundi complètent le top 5, dans un mouchoir de poche, avec respectivement 4,4 et 4,3 MdsEUR.

Sur le cumul annuel, BlackRock, Amundi et Vanguard conservent les trois premières places. Par rapport aux parts de marché en termes d'encours, Vanguard, qui est quatrième, ravit donc une place à DWS.

Du côté des classements pour la collecte depuis le début de l'année, plusieurs émetteurs gagnent une place : State Street et DWS aux 4e et 5e places, Invesco à la 7e place, BNP Paribas et HSBC aux 9e et 10e place. UBS, avec uniquement 420 millions de souscriptions nettes en juin, perd 2 places et se retrouve à la 6e place en termes de collecte depuis le début de l'année. WisdomTree, avec un peu plus de 600 millions de rachats, perd 2 places et se retrouve en 11e position.

ETF Européens Actions

En outre, Yomoni relève "qu'une nouvelle fois, l'ETF actions qui a le plus collecté sur le mois en Europe est un produit Vanguard exposé aux actions mondiales. Il est suivi ce mois-ci par un ETF émis par BNP et exposé aux actions américaines du S&P 500. Viennent ensuite un ETF exposé aux actions mondiales émis par State Street et également habitué du podium, un ETF d'Amundi exposé aux actions américaines du S&P 500 et un ETF actif de JP Morgan sur les actions mondiales et prenant en compte des critères extra-financiers".

De plus, parmi les cinq ETF qui ont le plus collecté, un seul est actif et prend en compte des critères extra-financiers, trois fournissent des expositions aux actions mondiales et deux aux actions américaines.

Du côté des plus fortes décollectes, les rachats les plus importants ont été subis par un ETF d'Amundi sur les actions du S&P 500 prenant en compte des critères extra-financiers. Viennent ensuite un ETF sur les actions de la zone euro et un ETF sur les actions américaines du S&P 500.

Plus spécialisé, on trouve également des sorties importantes sur un ETF exposé au facteur value américain et enfin un ETF exposé aux actions mondiales et prenant en compte des critères extra-financiers.

Sans surprise, les indexations mondiales captent une nouvelle fois l'essentiel des flux avec plus de 18 MdsEUR pour les actions globales si on fait la somme entre les actions mondiales incluant les marchés émergents et les indexations mondiales limitées aux marchés développés.

Les actions américaines collectent quant à elles 12,7 MdsEUR sur le mois. Viennent ensuite les actions de la zone asiatique et les actions émergentes, également toujours en collecte positive.

Du côté des sorties, Yomoni retient surtout un peu moins de 2 MdsEUR de rachats sur les actions européennes.

En thématique, les flux les plus marquants vont de nouveau à la technologie (environ 1,7 MdEUR). Yomoni note un rebond des souscriptions du facteur size et des petites capitalisations qui collectent en tout un peu moins de 3 MdsEUR à eux deux.

Les stratégies de dividendes continuent leur beau parcours et ont collecté plus de 1 MdEUR en juin. A l'inverse, les stratégies value et liées à l'énergie et l'environnement ont décollecté pour environ 1,4 MdEUR.

Répartition des encours par société de gestion (MEUR)

Concernant la répartition des encours par société de gestion, pas de changement notable. Le podium reste solidement installé : BlackRock demeure sous la barre symbolique des 40% de parts de marché, Amundi conserve sa 2e place à 12,5% et maintient l'écart avec DWS, troisième à 10,2%. UBS garde par ailleurs son avance sur Invesco dans la course à la 5e place, avec des parts de marché respectives de 5,4% et 5%. JP Morgan et WisdomTree sont à la lutte aux 10e et 11e places avec chacun 1,5% de parts de marché.

Le tableau détaillé ci-dessous

Les lancements d'ETF?

Yomoni, par ailleurs, souligne que ce mois de juin a été un peu moins dynamique que les derniers mois sur les lancements de nouveaux ETF. Mais, 30 nouveaux ETF ont été émis en Europe : 25 actions, 5 obligataires. Parmi eux, 14 intègrent des critères extra-financiers (10 sur les actions et 4 sur les obligations) et 16 sont des ETF actifs (12 actions et 4 obligataires).

Du côté des ETF thématiques, on peut citer deux ETF sur les hauts dividendes, un ETF sur les semi-conducteurs mémoire, un ETF sur l'infrastructure liée à l'intelligence artificielle et un sur les technologies liées à l'espace.

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