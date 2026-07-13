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ETF : les petits fournisseurs gagnent un peu de terrain en Europe
information fournie par AOF 13/07/2026 à 18:40

(Zonebourse.com) - Au premier semestre, la part de marché cumulée des poids lourds du secteur a reculé. Pour autant, les principaux promoteurs d'ETF continuent à dominer les débats.

Le mouvement est timide mais il est assez inédit pour être souligné. Au premier semestre, les principaux émetteurs d'ETF ont vu leur part de marché se tasser légèrement selon les chiffres du bureau d'analyse ETF GI.

A la fin de l'année dernière, les trois premiers acteurs (iShares, Amundi ETF et Xtrackers) captaient 63,3% des encours. Désormais, cette part est passée à 62,3%. Même tendance si l'on ajoute Vanguard et UBS ETF. La part de marché cumulée des 5 plus gros fournisseurs a reculé de 2 points à 75%.

66,7% de la collecte

Il faut dire que dans un marché qui a encore inscrit un record avec une collecte de 265,6 milliards de dollars sur le semestre, les cinq poids lourds du secteur n'ont capté "que" 66,7% des flux entrants.

"Le fait que la part de marché [du top 5, ndlr] dans la collecte soit inférieure à leur part de marché en termes d'encours laisse supposer que les investisseurs ont alloué une part importante de capital aux fournisseurs plus petits et spécialisés", résume ETF GI.

Le tableau des 20 plus gros ETF en termes de collecte donne un autre aperçu de la situation. Globalement, ces 20 fonds pèsent toujours aussi lourds dans les encours (près de 14% du marché). En revanche, les positions ont évolué. iShares, Amundi ETF, Xtrackers, Vanguard et UBS ETF comptaient 15 produits dans ce tableau fin 2025. Six mois plus tard, ils n'en avaient plus que 12, certains ETF ayant été remplacés par ceux de JP Morgan, BNP Paribas ou HSBC.

Une hiérarchie toujours bien définie

Si le mouvement est loin d'être anecdotique au vu du degré de concentration observé sur le marché des ETF depuis plusieurs années, il est tout de même à relativiser. Les poids lourds demeurent en effet des poids lourds.

iShares en est un bon exemple. Cet acteur a beau avoir franchi à la baisse la barre des 40% du marché, il contrôle encore 39,6% des encours, Amundi ETF et Xtrackers détenant quant à eux 12,5% et 10,2% du marché.

Il est d'ailleurs à noter qu'ETF GI n'avance pas de noms de fournisseurs s'étant particulièrement distingués depuis le début de l'année. La percée des poursuivants est avant tout collective et d'une ampleur encore symbolique.

A titre de comparaison, rappelons que le top 5 cumule 75% des encours, soit 2 807 milliards de dollars. Les autres émetteurs, au nombre de 155, doivent se partager le reste, soit environ 935 milliards de dollars (6 milliards de dollars chacun en moyenne), aucun d'entre eux ne pouvant de surcroît revendiquer plus de 5% du marché.

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